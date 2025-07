Siani si sbilancia: “Il Napoli è la grandissima favorita dell’anno prossimo!”

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha parlato del mercato del Napoli e delle ambizioni degli azzurri per la prossima stagione: “Lucca sarebbe un bel colpo per il Napoli. Mi sbilancio: il Napoli è la grandissima favorita dell’anno prossimo. Mi sembra che ci sia una squadra che ha un progetto chiaro, ha confermato tutto e sta aumentando di livello. Tutte le altre, invece, sono in una condizione in cui non sai quello che ti capiterà”.

