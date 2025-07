SSCNapoli-Coca Cola, Bianchini: "Un orgoglio il rinnovo per training e warm-up e presto altre sorprese"

Alle 19:26 – orario simbolico che richiama l’anno di fondazione del club – la SSC Napoli ha presentato ufficialmente il nuovo training kit per la stagione 2025/26 attraverso i propri canali social.

Contestualmente, il club ha annunciato il rinnovo della partnership con Coca-Cola, che conferma e rafforza il suo ruolo di Global Training Kit Partner fino al termine della stagione 2027/28. A un anno dal primo annuncio ufficiale, prosegue quindi la collaborazione iniziata nel 2022, che continuerà a portare l’iconico logo Coca-Cola sulla divisa d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera. Il brand sarà presente durante tutte le sessioni di allenamento e nei prepartita delle gare ufficiali, consolidando la propria immagine al fianco dei Campioni d’Italia per almeno altre tre stagioni.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha dichiarato: "È motivo di grande orgoglio rinnovare l'accordo con Coca-Cola per ulteriori tre stagioni, utilizzando uno strumento per noi molto potente come la linea training e warm-up. Questa partnership unisce i tifosi napoletani in tutto il mondo grazie alla forza di un brand iconico come Coca-Cola: da oggi parte la seconda fase della nostra relazione, che porterà ancora molte sorprese alla nostra fan base".