Osimhen-Galatasaray, Moggi: "Trattativa legata ad un'altra operazione"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Netweek Calcio Show, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato così delle tensioni nello spogliatoio dell'Inter. Il futuro dei nerazzurri e di Hakan Calhanoglu si intreccia con il Napoli e Victor Osimhen: "Se il Galatasaray va a spendere 75 milioni per Osimhen, non credo proprio che possa dare i soldi che chiede l'Inter per Calhanoglu.

Le due trattative secondo me sono legate di fondo. Se il Gala non prende Osimhen, allora potrebbe trattare Calhanoglu. Altrimenti diventa un problema, l'ho sentito nell'ambiente. Ma se c'è un giocatore che dovrebbe andare via dall'Inter non è Calhanoglu ma Lautaro Martinez che è riuscito a destabilizzare una società di calcio e uno spogliatoio insieme. Immaginate se restasse Lautaro Martinez.

Ora quale giocatore si fiderà di lui? Magari anche facendogli qualche confidenza. Per me sarà sempre inviso da tutti i compagni perché lo riterranno una spia. Un capitano che va a fare una dichiarazione pubblica del genera è una cosa mai vista prima. Ora bisogna ripianare una falla creata da un calciatore che dovrebbe essere il leader dello spogliatoio. Lautaro ha penso solo a sé stesso come se gli altri fossero bambolotti".