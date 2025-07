Viviano: “Conte mi sta antipatico e non mi piace il suo calcio, ma è un grande allenatore”

Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto nel podcast ‘Te ne intendi di calcio’: “Conte? Non mi sta simpatico, nel senso che ogni volta che lo sento parlare non mi piace. Non mi fa impazzire nemmeno il suo calcio, ma se vengo a dire che Conte è uno scemo lo scemo sono io. Conte è un grande allenatore, un vincente, uno che sa come si fanno le cose. Poi se parlate con me preferisco altri allenatori.

E alcuni per andare contro Allegri lo fanno passare per l’ultimo degli scemi e questa cosa mi da fastidio. Nemmeno a me piace tantissimo quello che esprime, però si esagera. A livello comunicativo per me è il numero uno, ha vinto e non si può dire nulla, ma personalmente se devo vedere una partita di una squadra preferisco guardare una squadra che non allena lui”.