Da Milano: “Il Milan può puntare allo Scudetto! Le coppe peseranno per Napoli e Inter…”

vedi letture

Monica Colombo, prestigiosa firma del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan, avendo Allegri, può pensare di puntare allo scudetto con un mercato fatto bene? “A mio avviso sì perché se delle mosse verranno fatte cum grano salis (con buon senso, ndr), e io lo spero, il Milan può essere nella situazione in cui era il Napoli lo scorso anno: una squadra senza troppe pressioni, con una sola partita alla settimana. Quando ci sarà la Champions le varie Napoli ed Inter saranno impegnate in competizioni che portano visibilità e soldi, ma comportano anche un dispendio energetico incredibile. Il Milan potrà sfruttare questo vantaggio, infatti anche Allegri aveva detto che bisogna viaggiare a velocità di crociera per poi eventualmente a marzo, quando la competizione del campionato entra nel vivo, fare lo scatto decisivo”.