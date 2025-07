L’agente Durante suggerisce: “Vi dico il centravanti perfetto per il Napoli”

L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’: “Il miglior attaccante che il Napoli potrebbe prendere è Nunez, ma anche lui costa tanto, come Osimhen. Ed è giusto così, perché Nunez è un calciatore importante, ha fatto benissimo in Portogallo, meno bene in Premier ma è capitato. E’ il centravanti titolare dell’Uruguay, può giocare sia da solo che insieme a Lukaku. Schierare due ‘bestie’ come loro in attacco, in serie A, è tanta roba.

Anche Ndoye è un calciatore di grande livello, è normale che Conte lo voglia. Ha qualità tecniche, fisiche e non ha paura di scendere in guerra. Lang è un altro calciatore di talento ma è più discontinuo. Difficile invece che Ndoye sbagli una gara. In Italia i grandi talenti del Brasile non vengono più semplicemente perchè la serie A è la quarta forza economica d’Europa e per questo i vari talenti, Rodrygo, Vinicius, Endrick ma anche Estevao e altri, non vengono acquistati dalle squadre italiane. In più i club rischiano poco sui giovani”.