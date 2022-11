Simeone e il sogno Mondiale: "Ci spero dall'anno scorso, ho dimostrato che voglio esserci"

Sulla tua agenda hai segnato anche gli impegni in Qatar? "No no, quelle no", risponde Giovanni Simeone a Radio Kiss Kiss Napoli

Sulla tua agenda hai segnato anche gli impegni in Qatar? "No no, quelle no", risponde Giovanni Simeone a Radio Kiss Kiss Napoli quando gli si chiede delle sue speranze per il Mondiale? "Mi preparo sempre per la prossima partita. Aspetto con tanta ansia di sapere se ci sono o no.Io ho fatto tutto il possibile per far capire all'allenatore che voglio esserci, ma sta a lui decidere il gruppo che andrà al Mondiale. Ho quest'agenda da un anno, un anno e mezzo, e mi aiuta tantissimo a prepararmi, a vedere ogni situazione che devo fare. Così mi alleno e mi miglioro, guardando anche altri giocatori e altre squadre".

Quanto ti piacerebbe giocare il Mondiale con l'Argentina? "Tantissimo. Dall'anno scorso che ho iniziato a segnare ho aspettato con tanta ansia il momento della nazionale. So che ogni cosa che faccio è una possibilità per dimostrare all'allenatore che voglio esserci, che sono pronto per qualsiasi situazione. Ma è l'allenatore a scegliere, o voglio solo far vedere che sono pronto".