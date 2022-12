Simeone sullo scetticismo estivo: "C'è una gara che ci ha fatto capire di avere una grande squadra"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha risposto anche a questa domanda nell'intervista a Sportmediaset

C'era scetticismo dopo la rivoluzione estiva. Un episodio o una gara ha fatto scattare qualcosa? Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha risposto anche a questa domanda nell'intervista a Sportmediaset: "Non c'è una gara in se, forse quella col Milan ci ha dato segni di avere una grande squadra perché anche giocando non così bene abbiamo fatto punti e la differenza.