Sindaco Afragola: "ADL determinato, il centro sportivo si farà! Come il Man City..."

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto Antonio Pannone, sindaco di Afragola, che ieri a Rivisondoli ha incontrato De Laurentiis.

"Voglio chiarire subito una cosa: De Laurentiis ci ha accolti in maniera splendida, per lui gli ospiti sono sacri e ha voluto ci trattenessimo anche a pranzo. Lo ringrazio e ringrazio l’intera struttura dirigenziale per l’attenzione che mi è stata riservata.

Piano urbanistico comunale? Approvato, è vero. Gli ho ricordato che ci saremmo dovuti vedere il 25 luglio, ma fu rinviato perché ero impegnato in una seduta di consiglio comunale dov’è stato approvato il PUC. Tra l’altro, ieri ho detto al presidente che ho firmato la nota di trasmissione alla Regione Campania affinché il PUC venga pubblicato ufficialmente. Una volta completato questo iter, il PUC sarà totalmente vigente. Si tratta di un’area molto vicina all’Alta Velocità, dov’è stato preservato un territorio vasto al confine con Acerra e Casalnuovo, una risorsa preziosa dove si gioca il futuro della società. Con il PUC, tutto questo è reso più agevole con strutture e progetti che il Napoli ha presentato.

Cosa bisogna espropriare? Aree molto vaste che sono di proprietà diversificata, con una certa frammentazione, pertanto devono essere espropriate a privati per renderle agibili a progetti. Risorse economiche? L’esproprio è a carico di chi presenta il progetto. In questo caso, la SSC Napoli. Il consiglio comunale può prendere in esame un progetto come quello del Napoli, adottare un Piano urbanistico attuativo e fare un percorso di piena operatività di una società di trasformazione urbana che può utilizzare strumenti del diritto privato e fare gli espropri. Le risorse economiche si aggirano tra i 6 e 10 milioni. Procedimenti lunghi? Il presidente vorrebbe procedere in primavera, con il PUC, possono essere tempi ragionevolmente brevi. Sarà complicato riuscirci in primavera, qualora verrà scelta Afragola.

Il presidente preferisce Afragola? L’ho trovato molto determinato, il centro sportivo lo farà. Spero non lo farà a Lago Patria perché in una posizione più disagevole. Inoltre, il presidente ha in mente di aprire uno spazio a tutti i ragazzi che non possono permettersi una scuola calcio, oltre ad un istituto scolastico. L’idea è come il modello Manchester City. Afragola è presente. Afragola ha la stazione di Alta Velocità, in futuro avremo la Linea 10, c’è lo svincolo autostradale, l’aeroporto dista 10 minuti, c’è l’Asse Mediano, quindi i collegamenti sono di assoluta certezza. Il presidente e il suo staff ritengono Afragola una soluzione ottimale".