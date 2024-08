Sindaco Afragola incontra ADL: "Vi racconto tutto sul nuovo centro sportivo"

Idea Afragola per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli a partire dal 2025. Il sindaco di Afragola Antonio Pannone è intervenuto a Radio Marte e ha commentato l'incontro col patron azzurro: "Abbiamo parlato con il Napoli incontrando De Laurentiis a Rivisondoli. Ringrazio il presidente per la disponibilità. Il progetto è ambizioso: parliamo di 12 campi con un'area di 25 ettari.

Afragola ha il suo nuovo piano urbanistico, è un passaggio fondamentale per la questione degli espropri che sarebbe affidata ad una società di trasformazione urbana. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, bisogna ovviamente darsi da fare in un discorso di legalità. Il Napoli ha anche un'alternativa a Lago Patria, dove non ci sarebbe la questione degli espropri, ma noi puntiamo ai collegamenti di Afragola che sono migliori. Il nostro è un modello di prima livello. I tempi degli espropri? Potremmo farcela entro la primavera del 2025 che è la cornice temporale individuata dal Napoli per cominciare i lavori. Il progetto del club azzurro è ambizioso: non solo i campi, ma anche strutture ricettive".