Sindaco Castel di Sangro annuncia: "il 5 agosto Gigi d'Alessio in concerto. E c'è un'altra sorpresa..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in conferenza stampa: "Ho messo lo stesso abito dello scorso anno, stesse scarpe, stesse calze. Per scaramanzia chiaramente, visto come andò l'anno scorso dopo quello slancio che ebbe il presidente (disse che il Napoli avrebbe provato a vincere lo Scudetto, ndr). E ho portato anche un dono, proprio come lo scorso anno. Noi abbiamo vissuto con grande emozione tutti i festeggiamenti che ci sono stati qui a Napoli, abbiamo festeggiato anche noi nel giorno in cui è stato vinto lo Scudetto, in una piazza che si chiama Piazza Plebiscito, come quella di Napoli. Da qui è scaturito l'entusiasmo ma anche la voglia di caratterizzare un ritiro. Immaginiamo di organizzare un trofeo di calcio, con una rappresentativa che mi auguro venga selezionata subito. L'allenatore lo trovate voi giornalisti (ride, ndr).

Quando abbiamo esposto la Coppa Italia nel palasport facemmo un allestimento formidabile. Ospiteremo Gigi D'Alessio il 5 agosto, data definita, sempre nell'area sportiva. Poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo. Anche noi ci sentiamo appartenenti alla cultura partenopea, il nostro territorio ha origini partenopee. Infine vorremmo indire il concorso 'Miss Scudetto 2023', qualcuno mi ha suggerito di inserire De Laurentiis tra i giudici. Ma che non si voti solo la bellezza della ragazza, ma che si veda anche la qualità intellettiva e artistica".