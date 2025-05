Sindaco Castel di Sangro: "Stiamo preparando una sorpresa per Conte e la squadra"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto al microfono di Radio Marte proiettandosi al prossimo ritiro in Abruzzo: "Siamo pronti a celebrare come giusto che sia di nuovo la squadra campione d'Italia con una sorpresa che ricalca un po' quella con cui abbiamo accolto la squadra di Spalletti dopo la vittoria del 2023. Vorremmo fare questo omaggio per tributare a Conte e ai calciatori il giusto riconoscimento, per la gioia che ci hanno regalato. Ci sarà l'allestimento di un'area dedicata ai tifosi che va oltre lo stadio per dare la possibilità ai tifosi azzurri di abbracciare e fotografare la Coppa, cosa che avverrà nel Palasport, con un allestimento nuovo e molto suggestivo. Sarà dedicato ai tifosi azzurri un percorso che renderà ancor più piacevole il ritiro.

Stiamo definendo anche tanti appuntamenti di svago, spettacoli serali e la presentazione dei giocatori che quest'anno saranno molti. Tutta l'area sportiva dallo stadio fino al palasport sarà allestita con una fiera continua, garantiremo il massimo sforzo per migliorare sempre di più l'accoglienza. Noi siamo accompagnati per tutto l'inverno da un considerevole flusso di turismo campano, E tutto il flusso, per tutto l'inverno è stato regolato dalle partite del Napoli. Nelle ultime settimane, anche noi siamo stati assolutamente scaramantici, è una tendenza che ci accomuna a Napoli. Possiamo dire che Castel di Sangro ha accolto tre trofei degli azzurri e quindi ha portato bene".