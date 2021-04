Sindaco di Certaldo: “Sono certo che Spalletti starebbe benissimo a Napoli. Nel suo calcio c’è dell’arte”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, paese natale di Luciano Spalletti. “Non conosciamo il futuro di Spalletti, se ne parla poco in paese. Lui è una persona estremamente apprezzata in paese, è una bravissima persona ed è voluto bene da tutti perché più volte si è reso disponibile per iniziative benefiche. Persona schietta, diretta e vera. Ha un carattere affabile e molto alla mano, tra la gente ci sa stare. A nostro avviso è una grande persona, se dovesse arrivare a Napoli, si troverebbe in un ambiente che è fatto da persone straordinarie ed empatiche. I napoletani si troverebbero molto bene con lui. Anche dal punto di vista calcistico perchè è molto preparato. Lui è un tipo pratico ma nel suo calcio c’è anche dell’arte".