Sindaco Dimaro: "Rinnovo col Napoli? Non ci sono motivi per non proseguire insieme”

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “DeLaurentiis dovrebbe arrivare lunedì. Rinnovo con noi? Ne parleremo da vicino col presidente. Io posso soltanto dire che si trovano tutti bene: i tifosi, i giornalisti e i calciatori. Quindi sembra che questo matrimonio s’ha da fare, non ci sarebbero motivi per non proseguire insieme”