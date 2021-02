Sindaco Figline su Sarri: "E' diventato tifoso viola, Firenze sogna il suo arrivo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Sindaco di Figline Valdarno, Giulia Mugnai: "Si spera che Sarri possa tornare presto in sella. Come dice il padre, Maurizio è nato tifoso del Napoli ma poi è diventato tifoso della Fiorentina. Un articolo uscito stamattina su un suo approdo al club di Commisso ha fatto chiacchierare in molti a Firenze, in tantissimi sarebbero contenti di vedere Sarri sulla panchina viola, sinceramente lo spero. In questo periodo di emergenza la famiglia Sarri è stata molto generosa ed ha aiutato in modo concreto la comunità di Figline con donazioni di attrezzature sanitarie, anche per questo facciamo il tifo per il suo arrivo a Firenze.

Sarri alla Juve? Ricordo un aneddoto. Un bambino napoletano mi scrisse dicendo che si era rifiutato di festeggiare il compleanno per la delusione di vedere il suo idolo allenare i rivali bianconeri, credo che questo messaggio sia arrivato anche a Sarri.

Sarri a Napoli e Gattuso alla Fiorentina? Vedremo, in quel caso li aspettiamo entrambi in piazza a Figlini, sarebbe un scambio simpatico”.