Sindaco Figline su Sarri: "Ha Napoli nel cuore, il rapporto con la città è speciale"

Giulia Mugnai, sindaco di Figline Valdarno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: "Ho incontrato Maurizio qualche giorno fa ma non abbiamo parlato del suo futuro professionale. Sarri ha grande attenzione per il territorio e per i più sfortunati soprattutto in questo periodo di pandemia che ha colpito tutti. Ha Napoli nel cuore, tra la città ed il tecnico c'è un rapporto speciale. Ma qui a Figline ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina che lo vorrebbero sulla panchina della Viola e cercano di consigliarlo in questa direzione".