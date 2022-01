Sindaco Manfredi apre alla SSCNapoli: "Canone stadio? Da rinegoziare, c'è il Covid"

"Quello da parte del Calcio Napoli (per l’utilizzo dello stadio Maradona, ndr) è un canone che deve essere riscosso ma dobbiamo distinguere tra situazione pre Covid e situazione Covid. Per il periodo Covid per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una rinegoziazione, cosi come abbiamo già fatto per l’ippodromo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale che ha all’ordine del giorno la discussione sul “Patto per Napoli”.

Ricordiamo che ieri il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche aveva annunciato: “Il Calcio Napoli non paga l'affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all'anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune”.