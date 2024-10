Sindaco Manfredi: "Centro sportivo? Serve proposta. I terreni di Bagnoli non sono del Comune"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Tra i temi affrontati, grande rilevanza per quello legato al futuro dello stadio Maradona ma l'idea del presidente De Laurentiis del centro sportivo di Bagnoli.

"I terreni di Bagnoli non sono del comune, sono di Invitalia, io sono coinvolto in quanto commissario di governo: anche lì serve una proposta, ad Invitalia che è proprietaria dei suoli e a me come commissario. Nel momento in cui ci fosse, procederemo all’avviso pubblico - perché c’è competizione su quei suoli - ma la prenderemo in considerazione. Ma senza progetto ed offerta concreta anche qui non si può muovere nulla".