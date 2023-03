Sindaco Manfredi: "Stadio? Pronta ristrutturazione profonda, speriamo in Euro2032"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello stadio Maradona

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello stadio Maradona: "Ristrutturazione profonda per i tifosi del domani. Uno stadio moderno e digitale con una visione contemporanea, richiede investimenti importanti: speriamo che ci aiuti anche l’opportunità dell’Europeo 2032".

Si ristrutturerà anche la “pancia” dello stadio?

"Certamente. In uno stadio moderno, che vive 7 giorni su 7, lo spettatore non vuole solo guardare la partita, cercherà intrattenimento o magari visiterà un museo che raccoglie la storia del rapporto fra la città e la squadra. Già rifacendo la Tribuna Autorità prima di Italia-Inghilterra è stato compiuto un passo in tal senso".