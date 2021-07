Sirigu: "Che crescita tattica di Insigne! Se abbiamo fatto grandi partite difensive è merito suo"

Salvatore Sirigu, campione d’Europa con la Nazionale italiana a Euro 2020, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La crescita di Insigne agli Europei? Credo che abbia avuto una crescita anche tattica, è diventato un giocatore molto intelligente. Parte sempre dalla sua classica posizione, da sinistra per accentrarsi, ma tatticamente è stato molto disciplinato. Ha dato una grandissima mano anche in copertura. Se abbiamo fatto delle grandi partite difensive il merito è di Lorenzo, come anche di Immobile, entrambi si sono sacrificati tanto. Questo significa avere conoscenza del calcio e la capacità di capire i momenti di quando la squadra ha necessità di respirare, prendendosi un fallo a centrocampo o una rimessa laterale. Inoltre, Insigne tutto questo l’ha fatto con grande coraggio e con una tecnica fuori dal normale, che l’ha dimostrata anche a questo giro”.