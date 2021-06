Sissoko sponsorizza Mandava: "E' pronto per un club importante come il Napoli"

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: In particolare, si è soffermato anche sull'obiettivo del Napoli, Reinildo Mandava. "Reinildo Mandava? Per me è pronto per andare in un club importante come il Napoli, è giovane ed ha gamba. Sarebbe un buon acquisto. Allegri? Un ritorno giusto, la Juve ha fatto la scelta migliore per ritornare a vincere".