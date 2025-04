Sky, Bergomi difende l'Inter: "Brutto tirare in ballo le assenze, ma è mancato Thuram"

Amara sconfitta nella partita di Pasqua sul campo del Bologna per l'Inter, che perde così lo scettro del campionato in esclusiva e si vede adesso costretta a dividere il primo gradino della classifica con il Napoli dell'ex Conte, in attesa dei prossimi sviluppi.

Della partita e delle possibili conseguenze che potrebbe avere per l'Inter ne ha parlato l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi, oggi opinionista per Sky Sport: "La partita è stata bella sul piano tattico. Risultato finale? Con un pareggio secondo me l’aspetto psicologico poteva essere importante perché i nerazzurri avrebbero mantenuto un punto di vantaggio. Adesso Inzaghi deve essere molto bravo a ricaricare lo spogliatoio. Deve lavorare sulla testa dei ragazzi. Assenze? Sempre brutto tirarle in ballo, ma è mancato un giocatore come Thuram che dà profondità alla squadra".