Sky, Bergomi: "Il Napoli ha idee: nei primi 20' col City era uomo su uomo senza paura"

Beppe Bergomi, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte è entrato nella testa dei calciatori, in profondità. In una gara così, come a Manchester, dal 20esimo sotto di un uomo tutti hanno dato il 100%. Qualcuno ha dato anche qualcosa in più, vedi la gara fatta da Politano. Quasi impossibile resistere così tutta la gara, ma il Manchester City ha dovuto fare una giocata tecnica importante per trovare il gol.

Il Napoli ha dimostrato di possedere idee, voglia di fare e di ragionare. E poi marca uomo su uomo senza paura, cosa che ha fatto fino a quando non si è ritrovato in inferiorità numerica: con un uomo in meno, soprattutto in Champions League e in casa di un avversario del calibro del Manchester City, sarebbe stata dura per chiunque riuscire a reggere 90 minuti senza prendere gol".