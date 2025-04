Sky, Bergomi: “Inter ha l’età media più alta e giocatori chiave, è costretta a fare i cambi!”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato dei cambi sistematici di Simone Inzaghi: “L’Inter deve sempre pensare alla partita dopo. Per stare dentro a tutte e tre le competizioni ha bisogno della rosa al completo. Quest’anno ha avuto tanti infortunati e poi arrivano anche le squalifiche, Bastoni, Barella, etc. Quindi i cambi ci stanno. Nelle due partite che l’Inter fa contro Udinese e Parma, anche gli allenatori avversari cambiano.

Simone ha ragione a risentirsi, perché qualsiasi cosa fa… Voleva che fosse evidenziato il bel primo tempo. Dice che non è tutto scontato quello che fanno loro. Ho sempre detto che tutti hanno 24-25 giocatori, alternative ed i titolari. L’Inter poi deve cambiare perché ha l’età media più alta della serie A, poi partono sempre forti, sviluppa a sinistra con Bastoni, Dimarco e a Calhanoglu e se vanno in difficoltà poi fai fatica, e devi pure toglierli in alcune gare. Lo stesso per Mkhitaryan che deve fare un grande lavoro non essendoci uno di interdizione. L’Inter poi ha bisogno di avere tutta la rosa a disposizione ed i cambi vanno fatti”.