Sky, Bergomi: "Napoli tra le favorite scudetto. Non so se il gioco basta, ma intanto fa punti"

Beppe Bergomi, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto a Sky Calcio Club commentando l'avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli è la favorita del campionato?

"È una delle favorite dai. Ha iniziato male, ma adesso ha tutti a disposizione. Ha fatto una scelta, cambiato sistema di gioco, quindi adesso anche nella partita col Monza ho trovato una squadra paziente all'inizio. Una volta che ha trovato il gol ha fatto subito il secondo. Poi è andata in gestione, nel secondo tempo ha rischiato poco ma ha proposto anche poco. E poi Conte, parlavamo prima, a 10 minuti dalla fine mette Mazzocchi, si mette 5-4-1, non vuole rischiare niente e porta a casa il risultato. Io non so se giocando così è sufficiente per vincere, però intanto fa punti e non prende gol".