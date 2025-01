Sky, Borghi: “Garnacho può essere un crack, ma Napoli non è obbligato a sostituire Kvara”

Stefano Borghi, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garnacho è un talento vero, ha un bagaglio tecnico altissimo ed ha i crismi dei giocatori differenti. E’ giovane, ma ha avuto tanta attenzione perchè indossa una maglia importante. Può diventare un vero crack, se lo ipotizzo al Napoli dico che è un Garnacho nella metodologia di Conte.

A questo punto, se andasse al Napoli avrebbe delle sfide e dei doveri. Deve diventare un giocatore veramente forte ed ha tutte le qualità per farlo. Il Napoli ha dimostrato di esser diventato molto forte col suo blocco. Esce Kvaratskhelia, ma c’è Neres che può prendere il suo posto nel blocco dei titolarissimi di Conte. Il Napoli deve ragionare su una sola gara a settimana e non ha l’obbligo stretto di prendere per forza un giocatore importante per inseguire i propri obiettivi. Ci sono occasioni da cogliere a gennaio, ma l’organico è forte anche così com’è.

Mastantuono? Il River Plate ha tra i migliori vivai del mondo ed ha sfornato anche Mastantuono. Ha delle qualità chiarissime, in un ruolo di centrocampista offensivo dove si matura più tardi. Ha già fatto vedere cose significative, mi piace tantissimo. Il mercato argentino resta molto goloso, ma oggi i veri affari da cacciare in Argentina non sono i giovani di River o Boca Juniors, ma li fai andando nei vivai del Velez o del Gymnasia La Plata come sono usciti Castro e Dominguez del Bologna”.