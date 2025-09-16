Sky, Borghi: “Napoli favorito, l’incognita per Conte sarà la gestione dei tanti impegni”

vedi letture

Ospite di "Tutti Convocati", trasmissione in onda su Radio 24, il giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato della stagione appena iniziata, indicando il Napoli come favorita, ma con una precisazione: "Sarà un campionato con un po' di sorprese, ma sono convinto che il Napoli abbia un bel vantaggio col mercato che ha fatto. Il vero banco di prova per Conte è la gestione del doppio/triplo impegno".

Di seguito la classifica di Serie A:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 7 (3)

Roma 6 (3)

Milan 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Como 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (3)

Bologna 3 (3)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Verona 2 (3)

Genoa 2 (2)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (3)

Parma 1 (3)