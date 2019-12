Sky, Bucciantini: "Il Napoli ha perso tanto con Hamsik e non se n'era accorto..."

Marco Bucciantini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Questo 2019 comincia con la cessione di Hamsik ed è un'immagine perfetta di perdita. Non hai perso solo Hamsik e il suo rendimento, ma tutto ciò che rappresentava. Il Napoli non ha misurato bene cosa perdeva con Hamsik, tant'è che il club azzurro sta provando a recuperarlo. Cominciare l'anno in quel modo è stata una cosa sottovalutata. Hamsik non era solo il suo rendimento, ma tutto il resto. Il Napoli adesso sta trovando una natività, come per recuperare quel senso di perdita non salutando a modo Hamsik lo scorso febbraio. Quell'onda si è allungata per tutto l'anno".