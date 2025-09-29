Sky, Bucciantini: "Sorprendono i cambi, Conte ha visto l’area piena e voleva entrarci con gli uno-due"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha commentato il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli: "Pensiamo a dove era sei mesi fa il Milan, va primo in classifica con una potenza ed un ordine del primo tempo che è impressionante.

Le sostituizioni di De Bruyne e McTominay? Il Napoli ha svuotato l’area, ci ha lasciato Lucca e ha provato a giocare diversamente. Togliere quei quattro giocatori è stato strano. Conte per me oggi è contento, sorprende che siano entrati quattro calciatori con caratteristiche diverse offensivamente, forse Conte ha visto l’area piena e voleva entrarci con gli uno-due.

Caso De Bruyne? Conte ha chiarito subito la situazione. È faticoso giocare con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay tutti assieme”