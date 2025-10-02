Sky, Capello: "Felice di rivedere Hojlund in fiducia, col Manchester si era smarrito"
Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione di Rasmus Hojlund nella sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, vinta dal Napoli 2-1 grazie ad una sua doppietta: "Hojlund mi aveva impressionato all’Atalanta per la sua velocità e l’attaccare la profondità.
Sono felice di rivederlo a Napoli in fiducia e in forma, perché è un cacliatore forte e coraggioso, pericoloso per gli avversari. Al Manchester United si era smarrito perché sbagliava troppo e ha fallito tante occasioni".
