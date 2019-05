Sky, Capello: "Sarri? Alla Juve vogliono solo vincere, il bel gioco è relativo..."

Maurizio Sarri andrà alla Juve? Ne ha parlato l'ex tecnico dei bianconeri Fabio Capello ai microfoni di Sky: "Per ora l'organico della Juve non è per Sarri, la Roma ha più esterni che possono fare al caso suo. Comunque la Juve ha nel dna e come mentalità solo la volontà di vincere. Se giochi bene è importante e bello ma la priorità resta sempre la vittoria".