Sky, Caressa: “145 partite saltate, il Napoli ha triplicato gli infortuni!”
Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e conduttore Fabio Caressa: “Andiamo a vedere gli infortuni del Napoli. L'anno passato gli infortuni a questo punto erano 59 infortuni, 59 giornate perse dai giocatori infortunati. Adesso siamo passati a un totale, con i lungodegenti tipo Lukaku e De Bruyne, di 145 partite saltate dagli infortunati. Vuol dire il triplo, vuol dire tantissimo.
Dipende dal fatto di giocare ogni tre giorni? Qualcuno parla anche, non so se è parlato in passato del campo d'allenamento. Qualcuno ha fatto l'ipotesi però è lo stesso dell'anno scorso".
