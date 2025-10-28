Sky, Compagnoni: “L’infortunio di De Bruyne crea tanti problemi a Conte, ma gliene toglie uno"

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni ha parlato delle ripercussioni dovute all’infortunio di Kevin De Bruyne: “E’ un’assenza importante, perché per me De Bruyne continua ad essere uno dei 4-5 centrocampisti più forti al mondo. E’ un’assenza che avrà ripercussioni negative soprattutto a fine dicembre e gennaio, quando il Napoli dovrà rinunciare ad Anguissa, impegnato per la Coppa d’Africa. Questo è grosso problema. Paradossalmente l’infortunio di De Bruyne che crea tanti problemi a Conte, gliene toglie uno a livello tattico. Perché Conte, in queste settimane, ha fatto di tutto per far coesistere i Fab Four e non è stato semplicissimo. Adesso ogni tassello tornerà al suo posto con il 4-3-3.

Attenzione 4-3-3 che in corso di partita spesso diventerà 4-2-3-1, come accaduto lo scorso anno nel girone di ritorno, quando Conte mise Anguissa affianco di Lobotka, alzò McTominay che andava a fare una sorta di seconda punta, con i due esterni. Quella mossa di Conte fu determinante. A fine dicembre e a gennaio il Napoli avrà solo Lobotka e Gilmour, può adattare Elmas. Soprattutto il quel periodo, avendo Lobotka e Gilmour, vedremo il 4-2-3-1, perché alternative a centrocampo non ce ne sono mancando sia Anguissa che De Bruyne. Il Napoli dovrà anche fare qualcosina sul mercato a gennaio”.