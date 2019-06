Sky, Compagnoni scherza: "Con Manolas e Koulibaly il terzino posso farlo anch'io..."

Un commento sul mercato, tra il colpo James e quello Manolas. Ma anche un giudizio su Fabian, protagonista all'Europeo Under 21. Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha parlato di questo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se ti presenti con Manolas e Koulibaly in difesa, sulle fasce può essere chiunque, anch'io! (ride, ndr). Questo per dire che è più importante il colpo Manolas che quello James. Fabian? Mi piace da matti quando si inserisce, quando calcia, quando va in avanti. Per me è un calciatore fortissimo e va messo nelle condizioni di esprimere il suo talento. Davanti alla difesa secondo me fa fatica. Il paragone con Redondo può starci sotto certi aspetti, ma quest'ultimo non avrebbe mai potuto giocare esterno".