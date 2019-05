Sky, Condò: "A Quagliarella conviene giocare poco a Napoli? Ci sarà l'Europeo..."

Ipotesi Fabio Quagliarella per il Napoli, che gradirebbe un ritorno dell'attuale capocannoniere della Serie A. Ne ha parlato Paolo Condò, giornalista Sky, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista del Napoli l'affare Quagliarella sarebbe ottimo. Dal punto di vista di Quagliarella non lo so, perché giocando sempre come alla Samp conquisterebbe l'Europeo. Al Napoli sarebbe difficile scalzare Milik e Mertens per il posto da titolare, per cui non so quanto gli converrebbe".