Sky, Condò: "Al City con l'uomo in più sono servite due giocate di genio per segnare"

Il Napoli perde la prima partita di Champions League per 2-0 contro il Manchester City. Il match dell'Etihad Stadium viene indubbiamente indirizzato dall'espulsione al capitano Giovanni Di Lorenzo, che al 20esimo minuto commette fallo da ultimo uomo su Haaland: così la squadra di Antonio Conte fa il possibile per rimanere in piedi e, grazie anche a molti interventi decisivi di Milinkovic-Savic, riesce a tenere botta fino al 55esimo. È proprio Haaland a sbloccarla di testa su assist di Foden, e dopo appena dieci minuti raddoppia Doku. Nel finale gli azzurri evitano di subire l'imbarcata.

Così il giornalista Paolo Condò, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei temi principali della partita: “Se la domanda è se io avrei tolto De Bruyne, io non l’avrei mai tolto, ma il cambio è condivisibile tatticamente. Questo dimostra sicuramente la leadership di Conte per prendersi la responsabilità per questo tipo di cambio, e la differenza tra un allenatore top e uno che non lo è. Salviamo il fatto che il Manchester City con l'uomo in più ha avuto bisogno di due giocate di genio - cioè la palla alzata di Foden e il dribbling di Doku - per fare due gol. Questo significa che l’organizzazione difensiva allestita da Conte in 10 contro 11 è stata efficace".

