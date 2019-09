Sky, Condò: "Koulibaly da Pallone d'oro? Se le cose andranno come speriamo..."

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Sky, Paolo Condò che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questa vittoria ha un valore enorme perchè arrivata in una partita equilibrata. Nel momento in cui il Napoli è andato in vantaggio sembrava stesse prendendo il sopravvento il Liverpool. Dal 70' guardavo il cronometro sperando che passassero firmando per un pareggio e invece il Napoli ha resistito correndo solo un rischio su errore di Manolas. Gli azzurri in contropiede si sono presi la vittoria



Koulibaly da Pallone d'oro? Se le cose andranno come speriamo, sicuramente potrà essere un candidato per la prossima edizione.



Ha ragione Klopp il Napoli può arrivare in fondo? Il Tottenham dell'anno scorso non aveva in più del Napoli di quest'anno. Non è vero che arrivano in fondo sempre le stesse squadre ne è la dimostrazione proprio la squadra londinese.



Napoli di Ancelotti più da coppa? Il Napoli è una squadra completa che non si deve porre limiti. Ha una rosa che presenta tante alternative. E' una squadra con i suoi campioni e una qualità media di tutta la rosa molto elevata. Basta vedere Di Lorenzo cosa ha fatto in pochissimo tempo, oltre ad essere pericoloso in area avversaria, ieri ha rubato palla a Mane e Salah. Lui rappresenta la qualità media di questa squadra.



Napoli da Scudetto? La partita di ieri ha dato una grande differenza tra Napoli e Inter ma la stagione è appena iniziata. L'Inter ha compromesso il suo percorso in Europa, ma non dice niente a livello di Scudetto".