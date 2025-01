Sky, Condò: "Nel 2T piano inclinato col Napoli in discesa, solo l'Inter può fermarlo"

vedi letture

Ospite come di consueto degli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sulla vittoria del Napoli in rimonta contro la Juventus nel 22° turno di Serie A disputato questo pomeriggio al Maradona: "C'è stato un bel primo tempo molto combattuto, con forse leggero vantaggio ai punti per la Juve e poi il gol di Kolo Muani, un sigillo importante. C'è stata una gara a piano inclinato con il Napoli in discesa e la Juventus in salita nel secondo tempo, dove non c'è stato match. Sono arrivate le due reti, ormai del Napoli abbiamo un'idea ben precisa e ho ammirato come Di Lorenzo e Anguissa siano tornati come erano con Spalletti. L'anno scorso erano spariti. Mi mi piace come questa squadra sia lanciata verso lo Scudetto, solo l'Inter può fermarla".

Sull'esclusione di Vlahovic: "È evidente che non piace a Thiago Motta, lui vuole che l'attaccante partecipi alla manovra della squadra e Kolo Muani lo ha fatto vedere. Non credo che Vlahovic recupererà il posto da titolare, ma per quello che è stato pagato e quello che guadagna la Juventus deve fare bene i conti in merito alla situazione del serbo".