Sky, Condò: "Salvo la leadership di Conte, non tutti avrebbero cambiato De Bruyne"
Il giornalista Paolo Condò, ha detto la sua a Sky Sport nel post-gara di Manchester City-Napoli dopo la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte: "Stasera salvo la leadership di Conte perchè non tutti avrebbero fatto quel cambio. Il City in inferiorità numerica ha avuto bisogno di due tocchi di genio per andare in vantaggio, Doku è passato attraverso i muri per fare quel gol, ma la fase difensiva di Conte 11vs11 era davvero molto buona.
22 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Pisa
