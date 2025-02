Sky, De Grandis: “Lavoro fantastico di Conte, ma a differenza di Spalletti non ha motivato tutti”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Sky Stefano De Grandis: “Tra il Napoli di Spalletti e quello di Conte qual è il più forte? Quello di Spalletti era più forte perché aveva Osimhen e Kvaratskhelia, hanno fatto la differenza. Kvara il primo anno era imprendibile, Osimhen era una forza della natura, quella forza che in questo momento Lukaku non ha. Però bisogna dire che Conte sta facendo un lavoro fantastico, non prende gol, riesce ad andare bene anche quando gli manca Buongiorno.

L’unica differenza a favore di Spalletti, è che secondo me Spalletti ha motivato tutti. Cioè metteva dentro Simeone e il Cholito faceva gol quando entrava al posto di Osimhen, metteva Raspadori ed era sempre fantastico. Mentre Conte non è riuscito a motivare tutti, non è riuscito a dare importanza e consapevolezza a tutta la rosa, questo in questi momenti di defezioni può pesare”.