Sky, Di Canio: "Fabian perde troppi palloni da mediano, il Liverpool non ti perdona"

Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista Sky, esperto di calcio inglese, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club' s'è soffermato anche sul Napoli: "Koulibaly non ha fatto preparazione e va bene, ma Fabian perde troppi palloni li (da mediano, ndr). Carlo la farà migliorare, ma mi piaceva di più quando agiva da mezzapunta. Il Liverpool non te le perdona le palle perse in uscita".