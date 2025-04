Sky, Di Canio punge Inzaghi: “Oggi primo cambio al 75’, a Parma non erano tutti infortunati: serviva il +6!”

L'Inter supera 2-1 il Bayern Monaco nel match d'andata dei quarti di finale di Champions League e si assicura un preziosissimo vantaggio in vista del ritorno, in programma il 16 aprile a San Siro.

Questo il commento di Paolo Di Canio nel post gara, direttamente dagli studi Sky: “Dobbiamo dirlo, oggi Inzaghi fa il primo cambio al 74’ e solo perché Mkhitaryan era ammonito e poi Bisseck a 79’. Non ha usato il suo metodo. A Parma infortuni o non infortuni, due non lo erano, Lautaro e Calhanoglu al 64’ che hanno giocato oggi.

E’ metodo, lui è stato bravo, ma alcune partite non c’è metodo e devi portarla a casa e devono fare 10 minuti in più se necessario. Servono segnali, a Parma assorbivi i loro cambi. Oggi invece ha pensato ad oggi. Ci sono i momenti. Noi dobbiamo analizzare. Per me è sbagliato: a Parma poteva dare 6 punti al Napoli e davi più pressione agli avversari a Bologna a 7 dalla fine. Non per criticare, ma per analizzare che oggi non li ha tolti”.