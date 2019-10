Sky, Marani bacchetta il Napoli: "Chance sprecata, il Napoli ha buttato via due punti!"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, si è così espresso su quanto accaduto ieri nella notte di Champions League a Genk nella sua analisi ai microfoni dell'emittente satellitare: "Quella partita lì va vinta, il Napoli ha sprecato una grandissima occasione. E' stata una prestazione maldestra. Il Napoli ha creato, ma ci sono stati errori. I più importanti sono arrivati da Milik. Là davanti ci sono tante alternative, Milik ha perso qualche garanzia circa la titolarità. Il Napoli ha gettato via una gara che poteva vincere tranquillamente. Non puoi creare così tanto se poi non raccogli nulla. Il Napoli sta provando a fare un salto in avanti e queste sono le partite da non sbagliare".