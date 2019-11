Sky, Marani: "Hanno sbagliato sia calciatori che club! Multe? ADL ci ha pensato subito..."

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, si è soffermato sulla situazione che vive il Napoli nella sua analisi dagli studi dell'emittente satellitare: "I calciatori hanno sbagliato a rifiutarsi di andare in ritiro, ma ha sbagliato anche la società perché quel ritiro non era condiviso neanche dall'allenatore. Il Napoli ora sta pagando il clima e anche gli anni. Ci sono tanti calciatori in scadenza, che magari stanno già pensando ad andare altrove, e questo pesa anche nei risultati. Penso anche ad Allan, Insigne e Koulibaly, ossia tutti i riferimenti fondamentali del Napoli. Oggi tutti loro riceveranno una lettera in cui si chiederanno tanti soldi. De Laurentiis, la mattina dopo all'ammutinamento, ha chiamato Chiavelli per le sanzioni. E' una linea legittima, De Laurentiis non ha mai cambiato idea e subito aveva pensato alle multe".