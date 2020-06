Sky, Marani pazzo di Mertens: "Il suo è un insegnamento a tutto il calcio italiano"

Matteo Marani, vicedirettore Sky, nel corso della sua consueta analisi del giorno dopo dagli studi dell'emittente satellitare si è espresso così su Dries Mertens: "Il belga insegna una cosa, che le soluzioni spesso sono già in casa. Quando c'è stato bisogno di un centravanti lui si è fatto trovare pronto, non dimentichiamo che era venuto a Napoli in vesti di sostituto di Insigne. Sarri ha avuto una grande intuizione a schierarlo come attaccante, la metà dei gol di Mertens sono arrivati con il tecnico della Juventus. Lì c'è stato il cambio di marcia del belga".