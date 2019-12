Sky, Marani: "Problema motivazioni dopo proclami scudetto, anche Ancelotti colpevole!"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha provato ad analizzare la crisi del Napoli direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Difficile trovare una risposta a questo momento del Napoli. La mia impressione è che in campionato si faccia fatica a trovare le motivazioni perché il Napoli gioca da anni insieme ed è arrivato solo a sfiorare grandi traguardi, mentre oggi si rende conto che è fuori dalla corsa per lo scudetto. Le motivazioni devono essere trasferite da Ancelotti, che deve trovare gli stimoli giusti per far giocare la squadra in maniera diversa. E' come se il Napoli non riuscisse ad essere squadra solida come lo scorso anno".