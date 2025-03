Sky, Marchetti: “Conte resta, ADL investirà sul mercato per prendere almeno 5 giocatori”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte: “Il club di De Laurentiis sta pensando anche al futuro, il futuro si costruisce tutti i giorni. Conte sapeva che c'era un progetto da risollevare, ha fatto il suo lavoro in maniera egregia anche se non dovesse arrivare lo scudetto. Per questo non capisco come si possa pensarla diversamente sul prosieguo di questo cammino. Il Napoli credo abbia voglia di continuare ad investire sul mercato a giugno, con i soldi di Osimhen e Kvara e con questo allenatore che ha gettato queste basi importanti.

Non ho motivo di pensare che questo matrimonio debba finire. Non mi risulta che Giuntoli abbia chiamato Conte. Inoltre ci dovrebbe essere qualcuno che si tiri fuori da un contratto, che è un triennale secco, e da un progetto che è in piedi. Penso che De Laurentiis sappia già molto bene che il Napoli ha bisogno di almeno 4-5 giocatori per la prossima stagione, indipendentemente da Conte, quindi sa che andranno fatti investimenti sul mercato. Conte è stato preso appositamente per questo, per ricostruire. Penso che tra i due le cose siano molto chiare e non capisco i tanti dubbi che sento sul prosieguo del loro rapporto”.