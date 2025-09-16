Sky, Marchetti difende Conte: "Ecco perché in Europa non ha vinto tanto"

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della gara di giovedì col City: “Il Napoli è sicuramente pronto per affrontare il Manchester City in Champions, poi è chiaro che contano l’esperienza, l’abitudine a giocare certe partite, la predisposizione anche del club a giocarle. Il City anni fa ha programmato di voler dominare in Europa e ci è riuscito, il Napoli magari ci può arrivare, perché per ora sta cercando di capire quanto può diventare grande.

E’ un bel test per tutti, lo è per la squadra, per il club ma anche per l’ambiente, per capire se si può vedere uno scorcio o l’intero paesaggio nel momento in cui ci si affaccia in questa competizione. Sarà una partita speciale per De Bruyne, ma anche per Donnarumma e per lo stesso Conte. Al di là delle forzature, Conte ha fatto cose straordinarie in campionato, in Europa ha fatto quello che poteva fare, mettiamola così, non giocandone moltissime. In Champions non ha mai avuto squadre costruite per vincere e nella narrazione forzata pesa forse la sfortuna di aver visto la ‘sua’ Juve riuscire, con Allegri, a conquistare la finale di Champions. In Coppa è decisamente più complicato e penso che un minimo di senso di rivalsa da parte di Conte ci sia, al fine di dimostrare di essere bravo, con la squadra giusta, a fare un cammino importante”.