Sky, Marchetti: "Ibra al momento resta una suggestione. Terzino sinistro? Possibile a gennaio..."

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, per dare la sua opinione sull'ipotesi Ibra in azzurro e non solo: “Ibrahimovic è una bella suggestione, ma al momento resta solo una suggestione. Che il Napoli guardi sempre gli attaccanti è un dato certo e infatti quest’estate ha provato a prendere Icardi, solo che ha avuto poco margine di manovra perché il ragazzo in Italia voleva solo l’Inter.

Neanche il Salisburgo sa quanto vale Haaland perché non è possibile fare un prezzo adesso. Il Napoli, come tante altre squadre, si è informato e la risposta del Salisburgo al valore del ragazzo è stata: “non so quanto vale perché non lo vendiamo”.

Che il Napoli possa andare su un terzino sinistro a gennaio non lo escluderei, c’è da capire anche come si muoverà in uscita il club azzurro".