Sky, Marchetti: "Icardi ad oggi nella testa ha solo Juve ed Inter"

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze dell'emittente radiofonica Radio Marte e ha parlato del futuro di Icardi: "Mauro Icardi, al momento, ha solo due squadre in mente: Inter e Juventus. L'argentino non ha ancora smesso di pensare ai bianconeri e aspetta le nuove mosse del club bianconero. Maurito non considera ancora davvero le proposte arrivate dalla Roma e dal Napoli".